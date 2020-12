‘Murais da nosa lingua’ enche de cor e de graffitis A Estrada

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, acompañado da directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel, e do tenente de alcalde e concelleiro de Cultura de A Estrada, Juan Constenla, supervisou onte o primeiro traballo do proxecto Murais da nosa lingua. A iniciativa, apoiada por Política Lingüística coa colaboración do Concello e promovida polo colectivo Ocionautas La Estación, está a encher de cor e graffitis de artistas locais algúns dos muros da vila.

Con Murais da nosa lingua, promovido pola asociación Ocionautas busca dar visibilidader e poñer en valor o patrimonio literario desta vila a través de graffitis inspirados nos estradenses que deixaron a súa pegada nas letras galegas. Así os traballos “queren renderlle tributo e concederlle espazos propios de visibilización aos estradenses máis universais da literatura escrita na nosa lingua”, destacou o secretario xeral, quen felicitou ao colectivo Ocionautas pola iniciativa.

Pola súa parte, a directora xeral sinalou “a importancia de adaptar un dos rexistros propios da mocidade, como son os graffitis, para este fin” e de “conxugar creatividade, modernidade e tradición para homenaxear clásicos estradenses do sistema literario galego e facer partícipes ós mozos e mozas da súa contribución á cultura do país”.

ARTE URBÁN O proxecto Murais da nosa lingua, promovido e desenvolto pola asociación Ocionautas inclúe unha serie de graffitis urbanos de gran dimensión en edificios emprazados no casco urbano estradense.

O primeiro deles está dedicado aos irmáns Marcial e Avelina Valladares e ao dramaturgo Manuel Varela Buxán e loce xa no muro exterior da Casa das Letras. Enrique Martínez é o seu autor e o muro pintado ten uns 30 metros cadrados.

O seguinte terá como anfitrioa a Virxinia Pereira, esposa de Alfonso D. R. Castelao, e o terceiro, en homenaxe a Manuel García Barros, ocupará un dos laterais do Teatro Principal.

A iniciativa amosa e consolida a localidade pontevedresa como unha das vilas literarias galegas máis comprometidas coa promoción do idioma e da cultura de Galicia, sumando esta acción de promoción da lingua ilustrada en graffiti urbano aos recoñecidos certames literarios que distinguen obras e creadores no ámbito das letras (Premio de Novela Manuel García Barros, Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela, Premio de Poesía Avelina Valladares ou Premio de Teatro Varela Buxán).