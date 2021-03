Neira Vilas recupera o premio Arume de poesía

Vila de Cruces. A Fundación Xosé Neira Vilas celebrou este ano o Día Mundial da Poesía, que anualmente se conmemora o 21 de marzo, cunha boa noticia: a recuperación do Premio Arume de Poesía para a Infancia.

A primeira convocatoria do certame bianual establecido pola Fundación foi no ano 2001 e nela resultara premiado o poemario Lúa de pan, de Xosé María Álvarez Cáccamo e a última fora a de 2015, ano do pasamento de Xosé Neira Vilas, na que resultou galardoado o poemario Soños de nenos, de Mónica Inés Varela Gestoso.

A iniciativa posta en marcha por Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda retómase agora co apoio na organización da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GÁLIX). A empresa Deleite patrocina o certame, que estará dotado con mil euros e a publicación da obra por Edicións Embora.

O prazo de presentación de orixinais está aberto ata o 17 de maio de 2021 e estes deberán ser inéditos e ter un mínimo de 350 versos, sendo a temática libre e acaída para o público infantil e/ou xuvenil. O ditame do xurado anunciarase o 25 de xullo.