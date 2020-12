Novas infraestruturas viarias no parque empresarial de Valga

A área empresarial de Campaña, o maior asentamento industrial de Valga, conta con novas e melloradas infraestruturas viarias. Neste entorno executáronse actuacións coma a apertura dun novo vial e o acondicionamento e pavimentación doutros, cun investimento de 119.950 euros cofinanciados entre o Concello e a Consellería de Economía e Industria, a través dunha liña de subvencións para a habilitación e mellora de infraestruturas en áreas industriais de Galicia.

A obra máis salientable foi o acondicionamento dunha nova vía de servizo no Carballiño, co obxectivo de desconxestionar o tráfico neste núcleo, no que están as empresas ODL, Intavalsa e Lema. Ademais, na zona da Rúa Nova, pavimentouse un tramo da estrada que dá servizo a industrias coma Exlabesa, Extrugasa e Urovesa.

Por último, a empresa adxudicataria, Covsa, realizou varias actuacións no entorno da Mina Mercedes, habilitando unha beirarrúa e instalando bolardos para evitar que os vehículos accedan ao recinto da lagoa. Co pintado da estrada e a sinalización dunhas 40 prazas para o estacionamento púxose fin ao proxecto. O obxectivo das actuacións é ofrecer un mellor servizo aos peóns e vehículos á hora de acceder e circular polos viais desta contorna, facilitando o desenrolo da actividade empresarial.

Por outra banda, as obras de reurbanización da rúa Baixa e do entorno do Centro de Interpretación da Caña do País continúan a súa execución, que se atopa xa nunha fase avanzada. De feito, xa poden apreciarse algunhas das melloras substanciais que reportará este proxecto.

É o caso dos novos accesos ao Parque Irmáns Dios Mosquera que se están a habilitar. En concreto, a construción de dúas escaleiras que conectan a N-550 coa entrada ao parque. Unha delas baixa ata a zona de aparcamento, na que tamén se realizan obras de acondicionamento, e a segunda comunica a estrada nacional coa planta primeira do edificio dese entorno.

Os traballos afectan tamén aos arredores do Centro de Interpretación da Caña, coa creación dun camiño de acceso formado por pezas de formigón con formatos variables. No exterior do edificio crearase unha zona axardinada e incorporarase mobiliario urbano. Outra das actuacións consiste na posta en valor do lavadoiro, pavimentando o entorno con lousas de granito e colocando bancos e luminarias para a valorización tanto da pía coma do espazo adxacente á mesma. As obras contan cunha aportación de 175.000 euros por parte do Ministerio de Transportes.