O Agosto Gastronómico de Valga inclúe catro showcookings de anguía e caña

Valga. Achégase o mes de agosto e o Concello está a ultimar a programación da gran festa do ano en Valga: a XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, que vaiase celebrar a última fin de semana de agosto. Este venres presentáronse no Centro de Interpretación da Caña as actividades gastronómicas que se desenvolverán no marco do Agosto Gastronómico, que acada a súa segunda edición tralo éxito de 2021.

Showcookings e obradoiros ofrecerán ideas para sacar o máximo partido culinario aos dous produtos protagonistas da festa (a anguía e a augardente), e tamén haberá concursos dirixidos á mocidade e ao público en xeral. Todo baixo o paraugas do equipo de Indo e Vindo Gastronomía, cos chefs Rocío Garrido, Fran Jamardo e Coque Fariña, que participaron na presentación xunto ao alcalde, José Mª Bello Maneiro, e o concelleiro Pedro Calvo.

As actividades darán comezo o día 27 de xullo, co primeiro showcooking de título Destapa a anguía, no que se cociñarán en directo tapas creativas realizadas con este peixe. Haberá outras tres demostracións os días 17, 21 e 24 de agosto: A caña no prato, na que se cociñarán catro receitas elaboradas con caña do país; Moito máis que caña, coa preparación de cócteles con augardente, e Universo anguía, na que se elaborarán catro pratos que terán como ingrediente principal a anguía. Os showcookings, que se desenvolverán no Centro de Interpretación da Caña, inclúen degustacións. s. e.