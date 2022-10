O BNG denuncia os verquidos do sumidoiro da praia de Liñares

a estrada. O BNG de A Estrada vén de denunciar, de novo, os verquidos do sumidoiro que hai preto da praia fluvial do Liñares. “A nosa concelleira, Susana Camba, levouno ao pleno en máis dunha ocasión. O alcalde dixo que ía solucionar este problema, mais estes días o sumidoiro volveu verter todo tipo de desperdicios, que preferimos non detallar, ao río Liñares, nun espazo que ten a poucos metros a praia fluvial”, din.

Explican que non é a primeira vez que denuncian vertidos en puntos concretos da periferia da vila, “o que demostra que hai un problema grave, e non toman medidas”, din. arca