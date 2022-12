O Campo do Medio de Sabucedo será renaturalizado

A Estrada. A Deputación de Pontevedra vén de encargar o traballo de redacción do proxecto de renaturalización do Campo do Medio de Sabucedo, na Estrada, para a recuperación dos valores ecolóxicos da contorna.

Trátase dunha actuación incluída no Plan de Sostibilidade Turística en Destino Deza-Tabeirós, que acadou financiamento no marco do Plan Nacional de Sostibilidade Turística en Destinos Xacobeos convocado polo Ministerio de Industria con fondos Next Generation, e que vai supoñer un impulso ao turismo nestas comarcas do interior da provincia en liña cos obxectivos de loita contra o despoboamento do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno do Estado.

O Plan de Sostibilidade Turística de Deza e Tabeirós- concede un especial protagonismo á mellora integral dos recursos ecosistémicos en dúas rutas emerxentes do Camiño de Santiago, cunha grande afluencia de persoas peregrinas procedentes de Portugal: o Camiño da Geira e dos Arrieiros e o Camiño Miñoto Ribeiro. No caso do Camiño da Geira, o Plan inclúe o proxecto de rexeneración e mellora do Campo do Medio de Sabucedo, lugar onde se celebra a Rapa. arca