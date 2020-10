O curso do CSM Galicia ábrese en Valga con sesenta alumnos

Valga. O Centro Superior de Música de Galicia (CSM Galicia) con sede no auditorio de Valga celebrou o sábado o acto de apertura do curso 2020-2021, ao que asistiron, en representación do Concello, o alcalde, José María Bello Maneiro, e as concelleiras Carmen Gómez, Malena Isorna e Begoña Piñeiro.

O centro, que se inaugurou no outono de 2019, pechou o seu primeiro curso con cinco licenciados e conta, nesta nova temporada, con 57 alumnos activos, algúns procedentes de Madrid, Barcelona, Alicante Valencia e incluso de fóra de España. Ao seu claustro de profesores, recoñecidos nacional e internacionalmente, sumaranse este ano de novo grandes personalidades do mundo da música que impartirán masterclass no CSM. Entre as máis inmediatas atópanse as de Carlos Álvarez, un dos barítonos máis recoñecidos a nivel mundial, a pianista internacional Judith Jáuregui, a violonchelista Lina Leijana e varios solistas da Orquestra Filharmónima de Múnich.

"Valga é referencia a nivel musical", destacou o alcalde. "Este proxecto ilusionounos dende o principio e seguiremos apoiándoo ". Bello Maneiro aproveitou para anunciar un próximo investimento no auditorio para dotalo de novo equipamento e mellorar a visibilidade na parte superior. O Concello conta cunha subvención da Xunta de Galicia para financiar esta actuación.