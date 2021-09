O espectáculo ‘Soga e Cinsa’ aterra o domingo no Principal estradense

A ESTRADA. Dentro dos actos programados con motivo do Xacobeo, a compañía Aporía Escénica porá en escena o domingo, ás 19.30 horas no Teatro Principal da Estrada, a montaxe Soga e Cinsa, un tríptico renacentista para 11 bruxas, que aborda a caza de bruxas en Europa nos séculos XV, XVI e XVII, co obxecto de visibilizar o xenocidio que supuxo e a súa perversa conexión co desenvolvemento do sistema capitalista. Un espectáculo que trata de reivindicar o recoñecemento a máis de 60.000 vítimas condenadas á fogueira e á forca por crimes que non cometeron, o 85 % delas mulleres. Horror, humor, reflexión, plasticidade e emoción son as apócemas principais desta proposta teatral, que oferta unha sucesión de paisaxes espectrais e inesperadas tales como a Santa Compaña, as bruxas de Macbeth, ou os aquelarres de Salem. arca