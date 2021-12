‘O ladrón do paraugas’ presentouse no Principal

A Estrada. O Teatro Principal de A Estrada acolleu na tarde noite de onte a presentación do álbum ilustrado O ladrón de paraugas, escrito por Xosé Lueiro e ilustrado por Sara Valcárcel.

Publicado pola editorial Galaxia, O Ladrón de paraugas é un libro para nenos e nenas maiores de 3 anos que narra a viaxe iniciada por Fazulas, o gato persa de dona Adelaida, na súa teima por saber de que cor é o vento. Para dar resposta a ese misterio, emprenderá unha fantástica aventura, collido á empuñadura dun paraugas.

O libro mergúllanos no eido da curiosidade infantil, naquela etapa onde os cativos se erixen en exploradores do mundo, comezando o camiño da súa aprendizaxe. Tamén trata de sensibilizar sobre a violencia machista, os conflitos bélicos ou a indefensión que sofren en moitos países do terceiro mundo.

O acto, que foi de carácter gratuíto e limitado a cincuenta prazas para cumprir os protocolos, iniciouse ás 20.30 horas e contou coa presenza dos dous autores, un representante da editorial Galaxia e outro do Concello da Estrada. Tamén actuou o Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruo e ao remate do mismo, tivo lugar unha sinatura de libros. arca