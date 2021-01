O Museo da Historia de Valga convertese no plató de ‘Queremesoar’

Valga. Un equipo da produtora compostelana Tarabela Creativa estivo esta semana no Museo da Historia para a gravación dunha peza sobre a Bella Otero que formará parte dunha serie sobre a historia da música galega dende a antigüidade e ata o século XX. Quéreme soar é un proxecto que consta de sete capítulos e que fai fincapé nas figuras femininas que destacaron no ámbito da música, xa fora a nivel rexional, nacional ou internacional. É no episodio dedicado ao século XX no que a Bella Otero cobra protagonismo. “Sen dúbida foi unha das galegas máis internacional”, destaca Carmen Conde, encargada da narración. Na serie presentarase á Bella Otero como a gran estrela do Folies Bergère parisino na Belle Époque. s. e.