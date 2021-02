O PSOE esixe ao Concello que cumpra os arranxos dos colexios

A Estrada. O PSOE denuncia a pasividade do goberno municipal no cumprimento dos acordos aos que chegara cos centros de ensino. O voceiro, Luis López Bueno, asegura que dende o inicio do curso -cando se realizaron reunións entre os colexios e o concello- non houbo máis avances nas actuacións que teoricamente quedaran acordadas.

O socialista considera que as últimas actuacións feitas nos centros de ensino son “cosméticas” e que non resolven os problemas detectados polas direccións das escolas. Para o PSOE continúan faltando obras de certo calado en algún dos centros.

Bueno pon como exemplo a entrada lateral do colexio de Figueroa que o alcalde se comprometera a construír. “Dende setembro non houbo máis novas”, apunta o líder socialista, que considera prioritario executar actuacións coma esa en todos os centros para facilitar “na medida do posible” a organización das entradas e saídas.

Tamén apunta que, a pesar de que o goberno mostrara boa disposición a executar a proposta do PSOE de construír patios cubertos nos centros que os precisaran, "semella que esa tamén caeu en saco roto", e censura a actuación do goberno local cos patios escolares.