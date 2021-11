O Recreo Cultural da Estrada abrirá o seu primeiro Mercado de Nadal en decembro

A Estrada. O Recreo Cultural da Estrada celebrará o sábado 11 de decembro o que será o seu primeiro Mercado de Nadal, un evento que a entidade que preside Iago González Beceiro concibe coma unha xornada de portadas abertas, deseñada para que toda a cidadanía acceda e coñeza as instalacións desta sociedade, ao tempo que aposta polos produtores e artesáns estradenses á hora de deseñar un escaparte no que o público atope ese agasallo que busca.

Os organizadores explican que concebir o Mercado de Nadal como a primeira xornada de portas abertas da sociedade busca incidir no desexo da nova equipa directiva de sumar novos socios, a fin de preservar a supervivencia dunha entidade tan enraizada no sociedade estradense coma esta. “Búscase que máis cidadáns coñezan as instalacións e teñan unha experiencia propia e directa para decidir se se suman a esta gran familia de socios. En paralelo, que este sexa un evento aberto ponse ao servizo de que os fluxos de visitantes posibiliten un mellor resultado para os productores e artesáns participantes”, indican.

A celebración estará preservada da adversidade meteorolóxica cunha planificación íntegramente interior nas instalacións do Recreo Cultural, de xeito que tanto os expositores como o público visitante poda gozar da mostra en condicións de comodidade, toda vez que se garantiza que o mal tempo non obrigue á cancelación da actividade.

Como non podía ser doutro xeito, a estética será navideña. O mercado abrirá as súas portas ás 11.00 horas, con acceso libre e gratuito, de xeito ininterrumpido ata as 20.30. Aínda que a organización continúa en marcha, son xa unha vintena os expositores que teñen confirmada a súa participación no evento. arca