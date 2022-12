O teatro infantil chega os venres

Pontecesureso. O Concello de Pontecesures programou dúas sesións gratuítas de teatro infantil dentro das actividades de Nadal. A primeira celebrouse o pasado día 9. Foi O lobo e a lúa, un espectáculo de Baobab Teatro para un público familiar a partir dos 2 anos que foi galardoado co Premio Barriga Verde de textos para teatro de monicreques. O vindeiro venres, 16, ás 19.30 horas no centro social de Cesures, será a quenda de Fazulas e o ladrón de paraugas, un espectáculo familiar no que Fran Campos mestura narración, monicreques e música. O espectáculo, baseado nun libro de Xosé Lueiro, sensibiliza á cativada sobre temas como a violencia machista ou os conflitos bélicos. arca