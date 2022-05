Os caldenses de entre 16 a 30 anos desfrutarán de balde do Portamérica

Caldas de Reis. O alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, anunciou que as persoas empadroadas no municipio e que teñan entre 16 e 30 anos na data de inicio do Festival Portamérica, o 2 de xuño de 2022, terán acceso gratuíto aos concertos, segundo o acordado coa empresa organizadora do festival e como política municipal coa xuventude, colectivo especialmente vulnerable durante a pandemia e que tivo limitado durante estes anos o acceso a actividades de ocio colectivo e asistencia a festivais. As persoas nesa franxa de idade, empadroadas en Caldas antes do 1 de maio, poderán recoller as súas invitacións entre o 10 e o 27 de maio, de 16.00 a 20.00 horas, de luns a venres, no Centro Comarcal da Tafona, presentando o DNI, que tamén deberá ser presentado na entrada do festival coa invitación e o seu correspondente código. s. e.