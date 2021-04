Premian la labor impagable de Palmou en la peregrinación

Premiar su decidido respaldo y apoyo al reconocimiento del Camiño da Geira e dos Arrieiros como quinta ruta de peregrinación a Santiago ha sido lo que ha motivado a la asociación Codeseda Viva a otorgar al exconselleiro y actual presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, el galardón Abadesa Mariana. El premio fue entregado ayer en el Concello de A Estrada en un acto que, por las restricciones de la COVID, se celebró sin público, y en el que respaldaron a Palmou el alcalde estradense, José López Campos, y el presidente de Codeseda Viva, Carlos da Barreira.

Durante la entrega, un emocionado Xesús Palmou agradeció a los presentes el reconocimiento y recordó la importancia de esta ruta de peregrinación que une la localidad portuguesa de Braga con Santiago, que ya ha sido certificada por la Iglesia y que está a la espera de su reconocimiento oficial por parte de la Xunta de Galicia.

El presidente de Codeseda Viva recordó el camino que han tenido que recorrer para el reconocimiento por parte de la Iglesia, en 2019, del Camiño da Geira e dos Arrieiros, un recorrido “no que non estivemos solos, senon que fomos apoiados por moita xente, entre eles unha persoa a que hoxe queremos darlle un cacho de Codeseda, unha pequena peza de madeira, dun castaño que medrou na nosa parroquia, tallado coa cruz e as conchas da vieira imitando as imaxes mostradas nunha das pedras que aínda conservamos do antigo mosteiro”, dijo en referencia al premiado.

Tras señalar los fuertes vínculos de Xesús Palmou con el fenómeno de las peregrinaciones, Carlos da Barreira indicó que “aínda recordo as palabras que nos dixo hai xa uns anos cando lle detallamos o noso proxecto: Contade conmigo para o que faga falta”. Posteriormente recordó la participación del premiado, en 2017, en la recepción a los primeros peregrinos, y sus conferencias por Galicia para difundir esta Ruta Xacobea, “mantendo sempre vivo o seu compromiso”.

ÚLTIMO PASO Desde Codeseda Viva se recuerda como se fraguó la idea de recuperar el Camiño da Geira e dos Arrieiros, un objetivo que era una simple idea en el 2004, “pero que tras anos de investigacións foise convertendo nunha realidade.” Así, relatan, en la primavera de 2017, una vez finalizados los estudios y definido un trazado exacto, empezaron a llegar peregrinos de una manera constante, contabilizándose el final de ese año un total de 114. Al año siguiente fueron 221 y en 2019 la cifra subió hasta los 862 peregrinos. Ese mismo año, concretamente el 28 de marzo, el Camiño Xacobeo da Geira e dos Arrieiros recibió la Certificación por parte del deán da Catedral de Santiago “outorgándolle os mesmos dereitos que calquera outra ruta de peregrinación”, subrayan. En 2020, un año marcado por las restricciones de la pandemia, y al igual que el resto de rutas, sufrió un considerable descenso de peregrinos, quedando en 143,

“O remate das investigacións, a certificación da Igrexa e a consolidación do paso de peregrinos fai que todo Codeseda Viva xa estea acadado, polo que entregamos este fermoso proxecto ó Concello para que, mediante a asociación para o Fomento do Camiño de Santiago da Geira ou da maneira que se considere oportuna, se intente poñer os medios para acadar o paso que falta, a certificación como ruta oficial por parte da Xunta”, indican.

Hay que indicar que la ruta que parte por Codeseda parte de Braga (Portugal), va por la Geira Romana (calzada romana que unía Braga y Astorga) hasta Portela do Homen (frontera con Galicia), y luego sigue la principal Ruta de los Arrieros que transportaban el vino de O Ribeiro hasta Santiago.