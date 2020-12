Preocupación do PP porque á débeda de Cuntis alcanza os 2 millóns

Cuntis. O PP de Cuntis denuncia que o Concello ten débedas por valor de 2 millóns de euros, xa que segundo o balance económico de 2019 presentado polo goberno local debe facer fronte a unha necesidade de financiamento de case 800.000 euros para cerrar o exercicio 2019, ós que hai que sumarlle os 1,1 millóns de euros pendentes do 2018. “Como pode chegar a esta situación un Concello no que o seu orzamento anual ronda os 3 millóns de euros?”, preguntan os concelleiros populares. “Son unhas contías desorbitadas”, critican, e alertan que o goberno incumpriu as tres regras fiscais, levando ao Concello de Cuntis “a unha situación preocupante”.

Para os populares, “a explicación que fixo o alcalde no último pleno roza o insulto aos seus veciños, escudándose en que a conta xeral de 2019 ten os informes favorables de Intervención”. Ese termo favorable, explican, indica que o expediente conta con toda a documentación que fixa a lei para ser remitida ó Tribunal de Contas “e para nada garda relación coa gravidade dos resultados”. “A realidade é que se mandaron facer cousas sabendo que non había diñeiro para pagalas e, desde logo, non polo ben dos veciños senón polo interese do grupo socialista”.

Desde o PP preguntan ó alcalde cómo se van a pagar as débedas e as facturas que suman case 600.000 € de traballos feitos, algúns desde hai case catro anos, e que seguen no caixón, “sen nin sequera asentar na contabilidade porque presentan irregularidades de contratación”. arca