Preto de 200 artistas locais actuarán no San Paio

A Estrada. O concelleiro de Eventos da Estrada, Gonzalo Louzao, presentou os tres grandes espectáculos que reunirán sobre o escenario a 186 artistas estradenses na xornada do sábado 25 de xuño, dentro da programación das festas patronais do San Paio: o Festival de Música Tradicional, a gala Tequexetéldere 30 Aniversario e o Start of Summer Festival.

O Festival de Música Tradicional iniciarase ás 19.30 horas na alameda, e retómase despois de dous anos de parón pola pandemia. Contará coa participación de máis de 90 compoñentes da escola e da Banda de Gaitas de Barbude, que estará acompañada da Asociación Cultural Malante de Malpica e da Orquestra de Foles de Portugal.

Ás 22.30 horas, a Praza do Concello acollerá o concerto especial polo trinta aniversario da Agrupación Folclórica Estradense Tequexetéldere. Entre músicos e bailadores xuntaranse un total de 85 persoas sobre o escenario, xa que tamén actuará a Banda de Música Municipal.

Á medianoite chegará a 3ª edición do Start of Summer Festival na alameda, no que acompañarán a Henry Méndez e a Groove Amigos os DJ’s estradenses Carlos López, Zana, Pedro Rivis, Álex Brea, Xabi Villar e Iván Campos. s. e.