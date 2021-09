Valga. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que dirixe Ethel Vázquez, e a través do organismo autónomo Augas de Galicia, está a executar actuacións de conservación e limpeza nos treitos interurbanos de tres ríos ao seu paso polo concello pontevedrés de Valga.

Nun comunicado explican que estes traballos desenvólvense na parroquia de Valga, no río que leva ese mesmo nome e nun segundo innominado, ao seu paso polo lugar da Pedreira. Tamén se están a realizar tarefas de conservación e limpeza nos treitos interurbanos do río Louro, ao se paso polas parroquias de Cordeiro e Setecoros.

Segundo a información facilitada polo departamento autonómico, os treitos obxecto das intervencións suman unha lonxitude total de 10,3 quilómetros, e as tarefas céntranse na retirada de árbores e pólas caídas na canle para evitar atoamentos nos mesmos.

Unha vez finalizadas estas actuacións, os ríos quedarán despexados de maleza, posibilitando así a circulación fluída das súas augas.

PROGRAMA Desde Infraestruturas lembran que Augas de Galicia desenvolve estas accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora do dominio público hidráulico das bacías de Galicia-Costa, no ámbito territorial Galicia-centro e nas súas zonas de acceso e protección.

Estas intervencións contribuirán á mellora dos leitos fluviais para acadar condicións naturais dos ecosistemas que favorezan os aspectos medioambientais e de uso social na contorna dos ríos.

Indicar que no marco de este programa tamén estase a actuar noutros municipios de Área de Compostela como son os de Padrón e Rois, donde Augas está a limpar varios tramos dos ríos Sar e Ulla a seu paso por estes concellos. arca