Reparten as entradas para actividades

A Estrada. O departamento de Cultura da Estrada iniciou onte o reparto ao público das entradas, tanto do Festival infantil Colorín Colorado Nadal coma do concerto de nadal do Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso que abrirá as actividades de nadal este vindeiro sábado 26 de decembro. Todas as entradas son de balde e poderán recollerse entre as 9.00 e as 14.00 horas. Dispensaranse entre 60-7 localidades por función, debido ás restricións sanitarias pola COVID.

As entradas abranguen os seguintes espectáculos: o sábado, día 26, (en dous pases ás 17.30 e 20.00 horas ) o Concerto exhibición do Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso; o luns, 28, (12.30 h) Monstros no camiño (Ghazafellos Teatro) para maiores de 4 anos; o 29, á mesma hora Pakolas, un concerto +4 anos; o 30 Catro (Caramuxo Teatro) 0-3 anos ás 12.30, e o sábado 2 de xaneiro +4 anos *Ummmm, unha comedia musical para chupar os dedos de Teatro Avento. s. e.