Revalorizarán a contorna da conca fluvial

A Xunta, a través de Augas de Galicia, vai proceder á restauración e ao desenvolvemento de accións de conservación do bosque de ribeira do río Umia ao seu paso polo Concello da Estrada. Actuarán nun treito de 18,62 quilómetros e o investimento previsto é de 219.700 euros.

A citada actuación ambiental foi presentada onte pola mañá pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, e o alcalde da Estrada, José López, durante a visita que realizaron ao refuxio de pescadores de Abragán, na parroquia de Codeseda, que será, xunto a Arca, o emprazamento deste proxecto.

“Presentamos hoxe unha fase máis da mellora do Umia, semellante a outras xa realizadas neste río, e que pretende preservar unha zona da Estrada dun altísimo valor ecolóxico, natural e paisaxístico e instaurar condicións óptimas neste importante cauce para beneficiar os sistemas de abastecemento ao seu paso e, principalmente, o de Caldas de Reis”, detallou a representante autonómica tras dar conta da iniciativa de actuación.

Segundo os datos técnicos que se deron a coñecer na presentación, este proxecto, que afecta a 1.808 parcelas catastradas situadas nas zonas de dominio público hidráulico e de servidume do concello pontevedrés, está a afrontar os derradeiros trámites administrativos co obxectivo de comezar coa actuación no inicio do vindeiro ano 2021 e afrontar o seu desenvolvemento durante un periodo de doce meses.

Indicar que a superficie beneficiaria ascende a case 20 hectáreas localizadas en ambas marxes do río Umia na Estrada e na mesma executaranse repoboacións nuns 36.000 m2 con labores de restablecemento e rexeneración artificial do bosque de ribeira en zonas onde non se produza de xeito natural.

ESPECIES Outras actuacións que se detallaron na presentación centranse na conservación do bosque de ribeira existente nas zonas arbóreas, principalmente de especies ripícolas, con tarefas de eliminación e retirada de vexetación morta que non afecte negativamente á estabilidade dos noiros.

Tamén se procederá á recuperación de zonas degradadas con labores de poda, supresión de restos vexetais e de especies que non formen parte do bosque de ribeira, rozas puntuais selectivas, limpeza de residuos, accións selvícolas e implantación de medidas correctoras que favorezan a recuperación desta vexetación propia do cauce, segundo indicaron.

Subliñar, finalmente, que o alcalde da Estrada, José López Campos, mostrou a súa satisfacción por esta nova actuación do Goberno galego no municipio estradense, ao tempo que aproveitou a presenza da delegada territorial da Xunta para abordar outros temas pendentes do Concello e pedir a súa mediación, segundo a información facilitada aos medios polo Concello.