Rey cumpre 14 anos ao frente da alcaldía de Caldas

CALDAS Un día coma onte no 2006, o actual alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, tomaba posesión do seu cargo tras a dimisión de José María Tobío, quen estivera ao fronte da alcaldía da Vila Termal dende 1995. Rey non deixou pasar por alto este aniversario como primeiro edil -que tamén coincide co seu 25 aniversario na Corporación- e, malia estar encadrado nun ano de especial dificultade, realizou un balance moi positivo tanto destes 14 anos como dos últimos meses. “Loitamos polo emprego de Clesa e polas reivindicacións dos usuarios do Centro Ocupacional do Saiar, mentres que nesta pandemia sempre estivemos á altura das persoas que máis o precisan”, dixo. S. E.