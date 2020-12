Sensibilización ambiental no obradoiro de Valga

Valga. O alumnado do Obradoiro xuvenil de Emprego Ulla-Umia IV asistiu nos últimos días a un módulo sobre sensibilización ambiental como parte da formación complementaria aos oficios que van a aprender durante os doce meses de duración do proxecto formativo: os de albanelería e forestal.

O módulo tivo unha duración de nove horas e foi impartido polo experto da especialidade de forestais, Manuel Fernández. O obxectivo é introducir aos alumnos no coñecemento dos principais problemas medioambientais, tanto a nivel xeral como no ámbito laboral, e a súa aplicación nas especialidades de albanelería e forestais. Durante as sesións fíxose especial fincapé en asuntos como a contaminación, os vertidos, o tratamento de residuos, a compostaxe, o desenvolvemento sostible, a deforestación e a desertización. arca