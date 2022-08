Silleda renovará as sinais do Castro de Toiriz e instalará outras no Museo do Campo

A Estrada. O Concello de Silleda acometerá, a través da liña de subvención para Rehabilitación e Sinalización do patrimonio histórico cultural da Deputación de Pontevedra, a substitución das sinais indicadoras do Castro de Toiriz.

Así, nas vindeiras semanas procederase á substitución das existentes, algunhas delas moi deterioradas polo paso do tempo, colocando novos indicadores deste xacemento arqueolóxico, situado a escasos metros do casco urbano da vila de Silleda, continuando así coa posta en valor deste castro. En total serán sete as sinais que se renovarán.

Do mesmo xeito, e tamén grazas a esta liña de subvencións, colocaranse outros catro novos paneis indicadores sinalizando o Museo do Campo Galego e da Mecanización, situado xunto ao recinto feiral da Semana Verde. Este museo, que é un dos máis grandes de Galicia, con máis de 4.000 metros cadrados de exposición, recolle o devir do agro, dende a prehistoria ata os nosos días, contando con apartados expositivos de interese coma o que recolle vehículos agrícolas da mítica firma Barreiros.

Neste caso serán catro as sinais indicadoras que se instalarán en distintos puntos da vila de Silleda, para os que xa se solicitaron os pertinentes permisos.

Neste museo o Concello de Silleda conta dende hai varios meses cun Punto de Información Turística, e o centro oferta tamén descontos nas tarifas de entrada ás persoas visitantes procedentes do silledense Mosteiro de Carboeiro. A subvención da Deputación para este proxecto de sinalización ascende a un total de 4.041,34 euros.

Durante os últimos anos, e grazas a esta mesma liña de axudas da entidade provincial, explican dende o goberno local, tamén se levaron a cabo actuacións como a posta en valor da capela de San Brais en Chapa e o seu entorno, a do núcleo de O Foxo, ou a do patrimonio arqueolóxico da zona sur do municipio (é dicir, en concreto, en Laro, Cortegada e Oleiros). c.e.