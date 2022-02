Solicitan que o antigo consultorio estradense sexa un centro de día

A ESTRADA. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, acompañado de Susana Camba, concelleira na Estrada e de Xoán Carlos Villanueva, membro do consello local, fixeron pública a iniciativa rexistrada na que se exixe ao Goberno do Estado a cesión das instalacións do antigo centro de saúde da Estrada. Para a organización nacionalista, o inmóbel, sito na avenidad de Santiago e propiedade do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, atópase sen uso e debería cederse para rehabilitalo e pór en marcha un centro de día por parte da Xunta de Galiza, servizo necesario para o conxunto da veciñanza. ARCA