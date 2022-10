Tanxugueiras levou o premio San Martiño de normalización lingüística

A ESTRADa. O padroado dos Premios San Martiño fallou os tres galardóns correspondentes a 2022, que serán entregados nun acto aberto a todo o público na segunda semana de novembro no Teatro Principal da Estrada. No apartado de Premio á normalización no ámbito galego o galardón recaeu en Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro: Tanxugueiras. “Tres cantareiras para unha nova década, capaces de reinterpretar os sons dunha tradición milenaria fusionándoa con ritmos urbanos, máis próximos ao trap ou á electrónica... O trío recolle o legado das pandeireteiras, das mulleres que traballaron por manter viva a música tradicional galega”, di entre outros argumentos o fallo do xurado. Asimesmo, o Premio a difusión da lingua na comarca de Deza e Tabeirós foi para as empresas Ausama (Lamela- Silleda) e Ausavil (A Estrada) dirixidas polos irmáns Antonio e Miguel Villar Costoyas, que iniciaron a súa andadura hai 30 e 20 anos. Por último o xurado outorgou o Premio a toda unha vida a estradense Mercedes Brea López, catedrática xubilada de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago. Foi na USC, entre outros cargos, directora do Servizo de Publicacións, vicerreitora de Profesorado e decana da Facultade de Filoloxía. s. E.