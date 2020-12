Trabajo colectivo que logra transformar la actualidad en un mundo en miniatura

Valga sorprende a propios y extraños año a año, y este no iba a ser menos, con su popular Nacimiento artesanal, una construcción que a las tradicionales figuras navideñas añade otras muchas que constituyen una forma muy particular de contar la realidad y la actualidad de un mundo, que como el propio Belén, está en constante movimiento. Y todo ello gracias al trabajo colectivo de los miembros de la asociación Amigos do Belén de Valga que este año han trabajado duro para sorprender en una edición especial e histórica, y no en este caso, por las consecuencias de una pandemia sanitaria que les impedirá volver a batir récords de visitantes, sino porque la singular construcción cumple ya sus veinticinco años.

Un curso de manualidades celebrado en 1995 y en el que los participantes elaboraron un pequeño Belén con figuras de escayola, fue el origen de uno de los nacimientos más populares en Galicia y en España, declarado además en el año 2013 de Interese Turístico de Galicia. “Estes 25 anos deron para moito, moito traballo e moitas alegrías. Nunca imaxinamos chegar a onde estamos e ser referencia en Galicia e en España”, dijo Mari Carmen Castiñeiras, presidenta de la asociación durante la inauguración.

El Belén en Movimiento de Valga, que se inaugura como es habitual el primer domingo de diciembre y permanecerá abierto hasta el 10 de enero si la situación sanitaria lo permite y se cumplen las medidas de seguridad, ocupa una superficie de 400 metros cuadrados y cuenta con cerca de 4.500 figuras hechas, todas ellas, de forma artesana. En él se reproducen construcciones y edificios, algunos de ellos réplicas de infraestructuras públicas de Valga, como la casa do concello, el auditorio municipal, el museo o el Centro de Interpretación da Caña do País.

El nacimiento del Niño Jesús, escena central del montaje, comparte espacio con otras secuencias propias de la tradición navideña, con paisajes y costumbres gallegas y con acontecimiento de relevancia mundial y también personajes de los ámbitos políticos, cultural y social. Muchas de las escenas están dotadas de movimiento.

RECORRIDO Y ESCENAS. Como no podía ser de otra forma, en esta edición se presta una especial atención a la pandemia de la COVID, una situación que está marcando la actualidad en este 2020 en todo el mundo. Por eso la recreación de la pandemia ocupa toda una sección del Belén, relatada como un cuento desde que llegaron las primeras noticias desde la ciudad china de Wuhan sobre un nuevo y desconocido virus. Un hospital en el que el personal sanitario trabaja sin descanso para curar pacientes infectados; el COVID-Auto; las pruebas diagnósticas; las residencias de mayores tan afectadas por la expansión del virus o la compra compulsiva de papel higiénico en las primeras semanas de la pandemia copan el protagonismo en un nacimiento en el que las máscaras faciales son ya un complemento de las figuras.

En cuanto a la representación política, no falta la celebrada victoria electoral de Joe Biden en Estados Unidos, ni la figura del Trump más negacionista. También se reproducen algunas de las escenas protagonizadas por famosos, como el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera. A medio camino entre estos dos ámbitos, en el Belén también se recrea la famosa fotografía en la que el Rey Emérito prepara una churrascada junto al hijo de Corina.

Ya en clave más local, el nacimiento no se olvida de los nuevos centenarios del municipio: Regina Grela Fernández e Hipólito Cerqueiras Pardal. Ambos se unen a María Josefa Senín Otero, que tiene 102 años, y a María Bouzas Senín, la abuela de Valga con 104.

Los amantes del deporte pueden disfrutar con las escenas que plasman el nuevo triunfo de Rafa Nadal en Roland Garros o la frustrada salida de Messi del Barcelona. Los fallecimientos de Maradona, Michael Robinson y Kobe Bryant son otras de las noticias deportivas que se incluyen en el montaje.

Pero no son estos los únicos personajes fallecidos en el año 2020 que se representan en el Belén de Valga, también dedican figuras a Lucía Bosé, Rosa María Sardá y Pau Donés. Aunque el principal homenaje póstumo en esta edición es el dedicado a José Ramón Rial Becerra, Mon, funcionario del Concello e integrante del colectivo Amigos do Belén, que falleció este verano. Para él tuvieron palabras de recuerdo el alcalde y la presidenta de la asociación: “Era unha persoa moi querida polo seu traballo, dedicación e entrega. É unha falta importantísima para todos nós”.

En esta edición no habrá aglomeraciones para visitar y disfrutar del Belén Artesanal en Movimiento de Valga, ya que las restricciones que impone el protocolo de la COVID impone visitas reducidas. La popular construcción navideña puede visitarse en horario de 17.30 a 20.30 de lunes a viernes, de 17.00 a 20.30 los sábados y de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 domingos y festivos.

VISITAS REDUCIDAS Sobre este aspecto, indican desde el Ayubntamiento, en esta edición tan especial, en la que el Belén celebra su 25 aniversario, las visitas se verán reducidas y serán, principalmente, de familias al non ser posible la organización de excursiones. “Será aí onde máis se noten as consecuencias da pandemia, tendo en conta que nos últimos anos as visitas ao Belén superaron as 40.000, algo imposible nestas circunstancias que obrigan a limitar ao máximo as aglomeracións e a extremar as medidas hixiénicas e sanitarias, coma o uso de mascarilla e o respecto da distancia de seguridade”, explican los responsables de la organización.