Ulla-Umia apuesta por integrar en el mercado a jóvenes en paro

no son una sino varias las generaciones de jóvenes que están siendo seriamente castigadas por las crisis y turbulencias que en los últimos doce años están degradando el mercado laboral. La fuerte crisis económica que se inició en 2008 y que se ha arrastrado durante muchos años, no ha acabado de superarse ante la aparición de esta pandemia que se está cobrando demasiadas víctimas en el mundo del trabajo. Un paro que no deja de crecer y que pone en riesgo de exclusión social a muchos colectivos de autónomos, profesionales y trabajadores que hasta no hace mucho constituían esa clase media hoy desaparecida. Recuperarlos e insertar en el mercado a los que nunca han tenido acceso, como los jóvenes, es la mejor vacuna.