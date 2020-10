Vagalumes e a Banda da Loba, gañan o premio San Martiño

A ESTrada. O Padroado dos Premios San Martiño reuniuse na casa consistorial estradense para resolver, por maioría, a concesión á Asociación Cultural Vagalumes e á agrupación musical A Banda da Loba dos premios San Martiño de Normalización Lingüística 2020. No primeiro caso lévase o galardón pola súa labor de difusión da lingua galega na comarca Tabeirós-Terra de Montes, mentres que no segundo concédese pola difusión lingüística no ámbito galego. Debido á crise sanitaria, os premios da presente edición, entregaranse o día 13 de novembro nunha rolda de prensa no Teatro Principal. sol elvira