Valga acolle a exposición ‘Entre crenzas e vida’ do padronés Tino Sánchez

valga. O artista padronés Agustín Sánchez Mallo, máis coñecido como Tino, expón no auditorio de Valga Entre crenzas e vida. A mostra pictórica, de temática relixiosa, está composta por cadros realizados en acrílico sobre lenzo. Parte deles representan imaxes sagradas ou de culto coma a Virxe de Belén, Santa Tareixa de Xesús ou Abraham. Estas mistúranse con retratos de persoas maiores ás que o autor quere render homenaxe coma sinónimo de vida. Tino é, dende pequeno, un gran afeccionado á pintura. Estudou Belas Artes na Escola Mestre Mateo de Santiago, onde aprendeu as técnicas pictóricas. Ten participado en concursos e non adoita facer exposicións, senón que traballa por encarga. De feito, a maioría dos cadros que poden verse no auditorio foron realizados baixo pedido. A exposición permanecerá ata finais de outubro.