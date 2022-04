Valga convertirá a pista paralela á vía do tren nunha senda ciclista e peonil

Valga. O Concello de Valga está a apostar pola mobilidade amable e pola creación de espazos públicos seguros para o seu emprego e goce por parte da poboación e, en concreto, pensados para os desprazamentos a pé ou en vehículos non contaminantes, como as bicicletas. Algúns exemplos son a senda no lugar do Pino, no trazado do Camiño Portugués, ou a próxima construción por parte da Xunta dun sendeiro peonil que unirá a estrada PO-548 ca zona do pavillón, tanatorio, colexio e igrexa de Cordeiro.

A estas actuacións engádese agora a intención do goberno municipal de reservar unha das estradas paralelas á vía do ferrocarril para o uso exclusivo de peóns e ciclistas no tramo Campaña-Laxes, continuando así coas políticas de redución das prácticas de mobilidade contaminante, favorecendo a seguridade viaria nos diferentes núcleos de poboación, a mobilidade sustentable e a realización de actividade física. arca