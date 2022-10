Valga elimina restos de obra que ateigaban o punto limpo

Valga. Os traballos de baleirado do Punto Limpo e da Planta de residuos da construción e derrubamentos de Valga, que arrancaron a comezos de outubro, avanzan con bo ritmo. E, de feito, dende o Concello apuntan que “xa se retirou da zona todo o escombro e restos de obras que se acumulaban nas instalacións como consecuencia do abandono das mesmas por parte da última concesionaria, que se declarou en quebra e deixou no lugar unha grande acumulación de residuos cunha separación deficiente”.

Á marxe dos restos da construción e derrubamentos, tamén deu comezo a retirada doutros refugallos, coma poden ser colchóns ou mesmo electrodomésticos.

A actuación de limpeza e rehabilitación do Punto Limpo de Valga ten como obxectivo recuperar a súa plena funcionalidade de cara á posta en marcha, de novo, das instalacións. Para a súa execución, a administración local que preside José María Bello Maneiro asinou un convenio de colaboración coa Consellería de Medio Ambiente. Ao fío, lembrar que os alumnos (locais e de Moraña) do Obradoiro de Emprego Ulla-Umia VI comezaron esta semana un módulo sobre Sensibilización Ambiental como parte da formación. ODV