Valga escolleu os mellores disfraces do Entroido 2021

Rematou o Entroido máis inusual dos últimos tempos, un festexo que só puido celebrase de forma telemática, o que non impediu que os máis festeiros se disfrazasen. Foi o caso da veciñanza de Valga, que desfrutou da tradición grazas ao certame online posto en marcha polo Concello. Concurso do que por certo, xa se coñecen os gañadores.

O xurado reuniuse no salón de plenos para valorar a todos os participantes, un total de vinte e tres, que concorreron ás diferentes categorías que se establecían nas bases. Os galardoados na de infantil-individual foron Estela Futuro (1º premio de 50 euros), seguido de Robot Simon, Ramiño de uvas e o cuarto premio foi para O Ghato con botas. No caso da categoría de infantil parellas os mellores foron Os indios do Outeriño (1º premio de 70 euros); Carl Fredricksen e Russell e Carapuchiñas en Vilarello. O cuarto quedou deserto.

Farmacia a domicilio foi o disfrace que obtivo o primeiro premio (80 euros) da sección de adultos-individual. Os seguintes mellores foron o de Emilia Pardo Bazán, Margaret Tatcher e Concepción Arenal. Cara Pataca (100 euros) fíxose co galardón de adultos-parellas. O segundo foi para Matando o bicho ca mellor vacina, o terceiro para As dúas en punto trasnoitadas e o cuarto quedou deserto. Tamén houbo recoñecemento para o máis orixinal (Farmacia a domicilio), o de muller representativa da historia (Coco Chanel) e con máis likes (Robot).

Os premios entregaranse en forma de vales de compra que poderán ser utilizados nos establecementos comerciais locais e terán validez durante todo este ano. Hai que recollelos na Casa do Concello presentando o DNI.