Valga lembra a prohibición de fumar nos parques

Valga. A Unidade de Prevención das Condutas Adictivas, en coordinación co Concello, desenvolveu a finais da semana pasada unha campaña contra o tabaquismo centrada nos parques e zonas de xogo infantil.

Esta actividade consistiu na colocación de cartelería lembrando a prohibición de fumar nestes espazos destinados ao ocio dos máis cativos. As técnicas da Unidade instalaron estes letreiros no parque Irmáns Dios Mosquera, nas pistas 3x3 de Campaña e da Candieira, na área fluvial de Vilarello e no parque situado fronte ao colexio de Baño. Os carteis indican que a Lei 42/2010, de 30 de decembro, prohibe fumar nos recintos dos parques infantís e nas áreas e zonas de xogo para a infancia. arca