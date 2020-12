Valga, luz verde a un orzamento de case seis millóns no 2021

O pleno de Valga deu luz verde, só cos votos favorables do grupo de goberno, á aprobación inicial dos orzamentos municipais para o exercicio 2021, que ascenden a 5.766.258 euros, o que representa un incremento dun 3 % con respecto aos deste ano 2020. O grupo do PSOE votou en contra, e o concelleiro das Mareas non asistiu.

O edil de Facenda, José Ángel Souto, foi o encargado de explicar o orzamento, que destina 1.218.632 euros a investimentos, con partidas para a dotación e ampliación dos servizos básicos; actuacións en viais e camiños; saneamento, abastecemento e recollida do lixo; mellora do alumeado público ou mantemento de espazos e tamén infraestruturas públicas.

O documento destina 1,4 millóns a Benestar Comunitario, un apartado no que se inclúen 670.000 euros para saneamento (co obxectivo de ofrecer este servizo ao 100 % da poboación), 150.000 euros a abastecemento de augas, 325.000 euros a recollida de residuos e 225.000 euros a alumeado público.

En canto a Servizos Sociais, o orzamento recolle 675.000 euros, o que supón un incremento do 9 % con respecto a este ano 2020. Destacan as partidas para o servizo de axuda a domicilio e a persoas dependentes (310.000 €), o financiamento do CODI (111.000 euros aportados pola Xunta), o Centro de Información á Muller (61.000 €, que saen na súa maioría das arcas municipais e autonómicas) e o Plan de Prevención das Drogodependencias.

Ao fomento do emprego o Concello destinará 687.000 € no vindeiro ano. Algunhas das medidas que se contemplan son as subvencións á contratación de parados do municipio e a contratación de bolseiros, ademais das actividades de formación, entre as que destacan diferentes cursos e os obradoiros de emprego. Impartiranse dous durante 2021, nos que se formarán 36 persoas nos oficios de albanelería, carpintería e forestais e que conlevan un investimento de 777.000 euros. Souto destacou que a pesar da crise motivada pola pandemia da COVID, o emprego en Valga apenas se resentiu, pasando de 366 parados a finais de 2019 a 384 na actualidade. A taxa de desemprego sitúase nun 10,5 %, mentras que no global do Estado é do 17 %.

No que respecta á Educación, as partidas recollidas suman 433.000 euros, con 164.000 para financiar o funcionamento da escola infantil municipal, arredor de 60.000 para actividades de conciliación e reforzo educativo e mantendo as subvencións para o transporte escolar e para adquisición de material.

Por último, no apartado cultural destínanse 155.000 euros á xestión da escola de música e tamén se reservan partidas para o mantemento e mellora do Museo da Historia, do auditorio e outros inmobles. En total, as accións suman 464.000 euros.