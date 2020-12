Valga recibiu trece lotes de alimentos doados por ‘O Show dos Paiasos’

VALGA. O Concello vén de recibir trece lotes de alimentos doados polo ‘Show dos Paiasos’ para a súa distribución entre outras tantas familias do municipio que teñen menores ao seu cargo e que se atopan en situación de vulnerabilidade. Os lotes inclúen unha serie de produtos especialmente pensados para edulcorar o Nadal aos máis pequenos. Non faltan o turrón, bombóns, galletas, zumes, aperitivos, pasta ou azucre, entre outros. Ademais, tamén se incorporou a cada paquete unha mascarilla de protección ante a COVID. Nesta acción benéfica colaboraron diversas empresas da comarca: Grúas Estación, Grúas Norte, Instalacións Ducho, Solucións metálicas Jamardo, Elite Electricidade, Distribucións Domínguez e Castro e Indalsus. As compañías encárgonse de aportar os alimentos que lles solicitaron os organizadores. c.e.