Vidal Portabales recibiu o galardón estradense Manuel García Barros

A Estrada. O escritor e profesor compostelán Ignacio Vidal Portabales recolleu este venres no Teatro Principal da Estrada o XXXIV Premio Manuel García Barros de novela. O acto contou coa presencia do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e concelleiro de Cultura, Juan Fontenla, así como unha ampla representación de persoeiros da cultura.

Vidal Portabales gañou o Manuel García Barros, ao que se presentaron outras 32 obras orixinais, pola súa nova obra As horas dunha illa remota, e recibiu unha dotación económica de 9.000 euros e a publicación da novela.

Durante o acto, o autor mostrou a súa ledicia polo premio “non só pola lonxevidade da certame e o prestixio que outorga, senón tamén por compartir palmarés cos que gañaron antes que min”.

A súa obra alzouse co premio que convoca o Concello da Estrada coa colaboración da editorial Galaxia por unanimidade do xurado, formado por cinco profesionais do ámbito cultural galego, que coincidiron “na calidade da prosa e a mestría á hora de elaborar os diálogos que convidan a pensar e repensar”.

BIOGRAFÍA. Indicar que Ignacio Vidal é doutor e profesor santiagués, titular de Dereito Mercantil na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago (USC) e ten publicados catro ensaios de temática xurídica. Pero non é ata o ano 2012 cando decide empezar a compaxinar o seu traballo como profesor coa escritura de novela.

Actualmente conta con cinco obras literarias, entre elas O inspector e máis eu, de 2016, onde o autor explora a identidade dunha muller moderna e as contradicións que o amor lle presenta. ARCa