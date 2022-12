A AED sortea 10.000 € e tres Iphone 14 na campaña de Nadal que inicia o luns

LALÍN. A Asociación de Empresari@s de Deza (AED) e o Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín abren este luns a campaña de dinamización Nadal de ensoño en Lalín que se prolongará 25 días e busca incentivar as compras nos establecementos afiliados a través de iniciativas como a decoración ornamental e musical, a ampliación de horarios, un servizo gratuíto de paquetería e o sorteo de 10.000 € en vales de compra e tres Iphone 14. A campaña inclúe a instalación de altofalantes con música ambiental de Nadal en oito rúas: Principal, Colón, Joaquín Loriga, Pintor Laxeiro, avenida Luis González Taboada, Calzada, Alcalde Ferreiro e Antonia Ferrín Moreiras. A música soará desde o luns e ata o día 6 de xaneiro en horario de 12.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00. En canto aos sorteos, o primeiro repartirá 10.000 euros en vales de compra entre as persoas que merquen nalgún dos comercios asociados que aportaron 100 euros para a campaña. Por cada compra obterán rifas para o sorteo do 5 de xaneiro. Serán sorteos presenciais e para participar deberán depositar unha parte das rifas nunha urna na Praza da Igrexa o mesmo 5 de xaneiro en horario comercial. Establecen un premio de 1.000 euros e 30 máis de 300 € en vales de compra. arca