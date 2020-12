A campaña Este Nadal quedamos en Lalín atrae o apoio de 150 empresas

Lalín. A Asociación de Empresari@s de Deza (AED) está a apoiar e coordinar unha nova campaña de dinamización do comercio e a hostalaría locais denominada Este Nadal quedamos en Lalín, que pretende substituír as ceas de empresa multitudinarias –que polas restricións da COVID non se poderán celebrar– e as tradicionais cestas de Nadal para os traballadores por vales de compra de diferente importe para gastar antes do 6 de xaneiro en 150 establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto da localidade de Lalín.

O presidente da AED, Antonio Lamas, explica que esta iniciativa artellouse despois de que unha empresa asociada, Aluminios Mato, ante a imposibilidade de poder celebrar a típica cea de Nadal cos seus traballadores, manifestou a súa vontade de converter ese gasto en vales de compra para mercar nos establecementos asociados ao CCA de Lalín e solicitou o apoio da asociación para levalo a cabo. “A idea que nos trasladou tivo tan boa acollida que eses vales, que no seu caso serán de 40 euros, poderán gastarse en 99 comercios e en 51 locais de hostalaría afiliados á AED. Ademais, xa comezou a cundir o exemplo entre outras empresas”, dixo. arca