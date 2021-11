Abren o prazo de inscrición para o plan Concilia Lalín en Nadal

Lalínr. Lalín ven de abrir o plazo de inscripción do Servizo Concilia, promovido pola concellería de Política Social que dirixe a tenente de alcalde Paz Pérez, e que vai dirixido a menores de 3 a 12 anos, para facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral. ´

Este ano desenvólvese baixo dúas modalidades. Durante o período lectivo funciona ininterrompidamente ao longo do ano nos seguintes centros educativos: CEIP Manuel Rivero de Lalín, CEIP Xoaquín Loriga de Prado e CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe, proporcionando actividades de acollida, atención e lecer, durante as horas previas e posteriores á xornada escolar, e durante o período vacacional (durante o Entroido, Semana Santa, Verán e Nadal) desenvólvese de xeito centralizado no CEIP Manuel Rivero.

Explican que o prazo de presentacións de solicitudes está aberto ao longo de todo o ano. Pero para unha mellor organización do servizo, ábrese un prazo de presentación de solicitudes para o período vacacional de Nadal ata o día 10 de decembro.

Durante o período vacacional de Nadal, o servizo desenvolverase de xeito centralizado no CEIP Manuel Rivero de Lalín. En horario de 7.30 a 14.30 (40 prazas dispoñibles) e de 16.00 a 20.00 horas (30 prazas dispoñibles).

Sinalar que a presentación de solicitudes farase preferiblemente a través da sede electrónica do Concello de Lalín, presentando a solicitude e xuntando a documentación requirida. arca