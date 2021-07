Acusan a Fernández de usar Liñares no seu beneficio

Lalín. O PSdeG-PSOE de Lalín considera “excepcionalmente grave” a suposta utilización de medios e bens públicos por parte da concelleira de Comercio, Káren Fernández, para “o seu beneficio privado”, pois utilizou as instalacións do Pazo de Liñares “para promocionar o seu negocio privado”, din. Os socialistas solicitarán acceso aos permisos e autorizacións pertinentes por parte da xunta de goberno local para a utilización do Pazo por parte da concelleira para a promoción da súa actividade privada.

Sinalan que aínda no caso de que existiran os permisos feitos serían igualmente graves “e completamente faltos de ética política, pero non consta polo momento ningunha solicitude de autorización, de modo que esta actuación podería ser considerada como prevaricación”. “Estamos ante un presunto uso privativo de bens públicos con cometidos de lucro propio e completamente alleos ao labor político da concelleira”, alerta o PSOE.

O PSOE pregunta se calquera membro do goberno local pode usar as instalacións públicas en beneficio propio e quere saber cal é a opinión do alcalde sobre esta cuestión e se consinte a actuación da edil. arca