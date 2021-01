As explotacións de Silleda poden pedir a rebaixa do IBI

O prazo para solicitar a bonificación do 95 por cento no Imposto de Bens Inmobles (IBI) para as explotacións agrogandeiras acordada polo Concello de Silleda está xa aberto. A modificación da ordenanza que regula esta bonificación aprobouse en pleno en maio de 2016, entrando en vigor a medida en xaneiro de 2017. A normativa establece que esta medida debe aplicarse con carácter rogado, o que significa que os propietarios deben de solicitar esta bonificación. As solicitudes poden presentarse ata o 31 de marzo. Nos tres últimos anos tramitáronse preto de 300 solicitudes por anualidade.

Os propietarios de granxas, estabulacións, naves, galpóns, ou invernadoiros –sempre que estén en activo- deben acudir ao Punto de Información Catastral (PIC) do Concello, situado nas oficinas municipais da rúa Alfonso Trabazo, para solicitar a correspondente bonificación. Alí deberán de presentar a documentación oportuna para acollerse a este desconto. No caso daqueles veciños que xa solicitaron no ano anterior, terán que acreditar só que continúan coa actividade agraria. Para realizar esta tramitación recoméndase pedir cita previa no 986 580000.

Coa modificación da normativa municipal recóllese a bonificación do 95% da parte da cuota íntegra do IBI na construcción de instalacións rústicas indispensables para o desenvolvemento de explotacións agrogandeiras e forestais, coa declaración previa de especial interese. No caso das explotacións que compartan a referencia catastral con vivendas a bonificación será do 50%.