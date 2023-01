As obras nas redes obrigan a cortar ao tráfico a avenida Xosé Cuiña de Lalín

lalín. O edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, informou que desde hoxe e ata o venres procederase a facer os pertinentes cortes temporais da avenida Xosé Cuíña para poder efectuar as actuacións necesarias de dotación de servizos, “e no caso de non ter rematado deixarase o tráfico restituído a fin de semana volvendo a facer o corte o luns seguinte”. Cuñarro explica que “a vía estará perfectamente sinalizada e direccionada para os condutores”. Ademais, o tráfico pesado terá cortado o acceso á vía dende a rotonda de Vila de Cruces e pola parte alta dende a rotonda da parte de arriba do Lalín Arena. Pola contra, os vehículos lixeiros poderán chegar ata a rotonda que vai dar cara a rúa Escaldes Engordany desviando o tráfico por esta rúa. Pola parte de arriba do Lalín Arena estará tamén cortada para os vehículos lixeiros. arca