Autorizan a licitación por 9 millóns do novo centro de saúde de Lalín

Lalín. O Consello da Xunta autorizou onte a licitación das obras do novo centro integral de saúde de Lalín, que suporá un investimento autonómico de máis de 9 millóns de euros. Cómpre lembrar que, co obxectivo de acurtar os prazos administrativos do proceso de contratación das obras, xa se publicou un anuncio previo desta licitación na Plataforma de contratos de Galicia. Unha vez autorizado este acordo, a Xunta prevé licitar as actuacións na segunda quincena deste mes de decembro, coa previsión de inicialas na vindeira primavera.

Os orzamentos da Xunta para 2021 inclúen a partida necesaria para impulsar este proxecto estratéxico para a comarca da Deza, que consta dun prazo de execución de 18 meses. O financiamento da obra beneficiarase dos fondos Feder–React EU, ao ser esta unha actuación que permitirá xerar actividade económica na súa construción e un mellor servizo tras a súa posta en funcionamento.

O servizo de atención primaria de Lalín dá cobertura aos concellos de Agolada, Lalín, Rodeiro e Dozón e tamén ofrece diversas asistencias aos municipios de Silleda e de Vila de Cruces. Está previsto que preto de 35.000 habitantes desta comarca se beneficien da nova infraestrutura.

O centro CIS Lalín distribuirase en 4 andares, dos cales 3 se destinarán ao centro de saúde e outro ao PAC. Contará cunha área asistencial con 11 consultas de medicina, 11 de enfermaría, 1 de farmacia e 2 de odontoloxía, ademais de sala de técnicas, mostras e varias polivalentes. Na área de especialidades médicas haberá 4 consultas de medicina, 2 de enfermaría e 3 gabinetes de exploración. A área pediátrica inclúe 3 consultas de medicina, 2 de enfermaría e 1 sala de atención integral.

Tamén abranguerá unha área de hospitalización a domicilio, outra de atención á muller, unha de rehabilitación, unha de telemedicina, outra de diagnose por imaxe, unha de hemodiálise con 12 postos e unha área integral de saúde pública. Ademáis incluirá un punto de atención continuada, con 3 consultas, 5 dormitorios, e sala de críticos e de observación.

A posta en marcha deste CIS permitirá ampliar o programa de cirurxía menor ambulatoria e activar outros novos servizos como o de rehabilitación cardíaca, de solo pélvico ou de enfermidades musco-esqueléticas. As instalacións disporán dunha área de servizo de transporte sanitario con soporte vital básico, espazos comúns, de persoal, administración e arquivo. A urbanización constará dunha zona verde na parte norte, dúas áreas de aparcadoiro e dunha praza vinculada ás dúas entradas. s.e.