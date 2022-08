Bandeira prepara a súa gran cita festiva con pregón de Lucía Freitas

Silleda está a vivir dende o mércores un festexo cargado de actividades culturais e gastronómicas. O mércores 17 a celebración contou coa actuación da Banda de Veteranos de Bandeira e a celebración dunha gran sesión de DJs na Rúa Camilo José Cela, novidades que acompañaron aos torneos de canicas e fútbol - tenis. Non faltou o chupinazo e o tradicional acendido da iluminación. A organización contou o xoves con Os Xuncos e Fanfarria Furruxa para festexar o décimo aniversario da xa consolidada Ruta da Empanadilla. Ademais, tralo éxito vivido na súa primeira edición, o Bandeirap volveu atraer a centos de amantes do rap e das improvisacións coa segunda edición da batalla de galos. E sobre todo, a organización aumentou esforzos para potenciar os denominados Festivais da Empanada con grupos de primeiro nivel no vinte aniversario do Festival Bandeirock, que se consolidou como unha das citas co rock de maior antigüidade da zona. Este ano, formaron parte do seu cartel Boyanka Kostova, un dos grupos de maior influencia na industria musical galega, Terbutalina, Brutal e Froján.

O venres, Bandeira encheuse de xogos populares, Festa da Escuma e a III Ruta da Empanada que se materializou nuns cantos de taberna onde participaron grupos como Punteirolo, O Son da Fervenza e Os Varacuncas. As 20.00 horas foi o turno do tradicional Tiro á corda, que chega ao décimo aniversario, e do trinta e dúas edición do Festival Esmorga Folk, referente dos festivais de música tradicional, que contou coa participación de A Requinta da Laxeira, Os da Porfía, Lidia India e Latexo e Volta e Dálle.

Este sábado chega o día grande da cita festiva. Amigos da Empanada aposta por un novo pregón gastronómico, tras o realizado por Pepe Solla no ano 2018. A chef Lucía Freitas, con Estrella Michellín, será a persoa encargada de ler o tradicional pregón da empanada, que comezou no ano 1987 co escritor Camilo José Cela. Con esta pregoeira, Amigos da Empanada quere destacar o papel das mulleres na gastronomía, onde paradoxicamente sobresaen habitualmente as figuras masculinas.

Do mesmo xeito, o cartel da XLVI Edición da Festa da Empanada de Bandeira leva nome de muller, a zoqueira Elena Ferra, gañadora do Premio Nacional de Artesanía. É a creadora da imaxe da cita gastronómica.

A Festa da Empanada chegará ao seu fin este domingo 21, xornada na que aínda haberá actividades como misa, pasarrúas, e concertos, entre outras. Unah última xornada para deixar bo sabor de boca.