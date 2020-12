Carabelo, Vidal Neira e ‘Seixo’son os Lalinenses do Ano 2020

Lalín. A asociación Carabelo; o historiador de Lalín e Deza, Antonio Vidal Neira, e José Luis Pereira “Seixo”, alzáronse cos premios Lalinenses do Ano 2020, elixidos por un xurado nun encontro celebrado na casa consistorial.

Carabelo obtivo a distinción de Lalinense do Ano na categoría de colectivo polo seu labor a prol da integración de familias en risco de exclusión social e de igualdade de oportunidades. Deste xeito, con este premio recoñécese o labor desta asociación de voluntariado sen ánimo de lucro que leva desenvolvendo un intenso traballo en favor da integración dos nenos de familias con escasos recursos, prestando tamén apoio e atención á poboación inmigrante, desde a súa sede na rúa Memorias dun Neno Labrego, nun local cedido polo Concello.

Na categoría de Toda unha vida o premio foi para o divulgador de Lalín e Deza, Antonio Vidal Neira. Natural de Donramiro e residente habitual en Madrid, este profesor leva dedicado, sobre todo, desde a súa xubilación, boa parte do seu tempo á investigación de aspectos historiográficos, culturais e patrimoniais do concello e da zona.

E ‘Seixo’ foi distinguido co premio Lalinense do Ano na categoría individual pola súa orixinal iniciativa solidaria Recycling Bicicletas Solidarias que ten como obxectivo a recollida de bicicletas recicladas, así como doutros materias necesarios, e o seu envío a Guinea-Bisáu co fin solidario de contribuír a mellorar a calidade de vida dos nenos e maiores dese país. s. e.