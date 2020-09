Casa do Patrón volveu a recrear o proceso do liño

Cun gran éxito e colorido vivuse o pasado sábado a décimo segunda recreación do proceso do liño, que se fixo ao aire libre, nos exteriores do Museo Etnográfico Casa do Patrón, ubicado no lugar de Doade, no municipio de Lalín.

A posta en escea da recreación correu este ano, suxeito os protocolos que obriga a pandemia, a cargo de quince persoas, a maioría xente moi xove, coa asistencia de numeroso público presencial, respectando en todo momento a normativa sanitaria vixente.

Os responsables da Casa do Patrón destacan a gran participación da xuventude, “cumprindo así unha das facetas máis relevantes de toda institución cultural: a recuperación, conservación e transmisión da cultura dos nosos devanceiros aos máis xoves, evitando así a súa desaparición”, explican.

O evento, que forma parte das accións do Plan de Reactivación nos sectores turístico e cultural da Consellería de Cultura e Turismo, fronte aos efectos da covid-19 para a creación do fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021, consistiu na representación do proceso do liño, dende o mazado, pasando polo deluvado, restrelado, espadelado e fiado, ata o tecido desta fibra.

MOSTRA. Lembrar que este ano a recreación veu acompañada dunha importante mostra de roupa de liño e lá, exposición temporal que permanecerá no Museo Casa do Patrón polo menos ata o vindeiro día 4 de outubro, a disposición dos visitantes do mesmo, sen custo adicional algún, segundo subliñan desde a organización.

Indicar, finalmente, que a xornada na que se viviu esta recreación de proceso de elaboración do liño completouse coa tradicional ruada, e como noutras edicións a música correu a a cargo do grupo local Os Trasnos de Doade e do cantautor Manoele de Felisa.