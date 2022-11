Charla-coloquio sobre as agresións sexuais en Lalín

Lalín. A concelleira de Cultura de Lalín, Begoña Blanco, deu a coñecer, dentro da programación cultural de novembro, os actos para conmemorar o 25-N. O día 10 haberá unha charla informativa sobre agresións sexuais e violencia sexual ás 20.30 horas na sala de prensa do Concello. Será impartida por Angélica Mercado Torres, especialista universitaria en Estudos de Xénero e Políticas de Igualdade. O venres 11 haberá unha charla e unha clase práctica de solo pélvico ás 20.00 horas no Museo Ramón Mª Aller. Para o 24 deste mes está prevista unha charla sobre a alimentación na muller baixo o título Alimentación para combater os trastornos na menopausa, que será ás 20.30 no Ramón Mª Aller. Xa o 25, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, haberá, como é habitual, unha concentración de repulsa contra a violencia de xénero no vestíbulo do Concello ás 12.00 horas, na que participarán centros educativos lalinenses. arca