Conta atrás para a cita silledense co atletismo

SILLEDA. A Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia, a cal celebrará unha edición especial entre os días 3 e 5 de setembro en Silleda, volverá a incluír no programa de actividades a súa competición de atletismo, xa que contou con gran aceptación nas súas anteriores citas. Así, a VI Carreira Popular Abanca Semana Verde de Galicia disputarase o primeiro día deste certame multisectorial. E faráo seguindo o protocolo Fisicovid-DXT Galego vixente no día de celebración da proba, polo cal se establecen as medidas anti-COVID. C.E.