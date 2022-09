Crespo presentou a González Alén como o cronista oficial de Lalín

Lalír. O alcalde de Lalín José Crespo, presentou oficialmente o pasado venres ao cronista oficial da vila, Daniel González Alén, de quen quixo sinalar que “reúne méritos máis que suficientes para levar a cabo a función de Cronista Oficial do Concello de Lalín xa que todos coñecemos a súa traxectoria de máis de medio século dedicado á investigación, á defensa e á divulgación da historia e patrimonio dezanos de xeito desinteresado”.

Crespo, indicou que a súa traxectoria levouno a recibir premios como Lalinense do Ano, Toda unha Vida ou Folla de Carballo, e destacou tamén que “na súa función como cronista oficial, terá que emitir a súa opinión e resolver consultas sobre aqueles temas relacionados coa historia do Concello de Lalín, ou aqueles que a Corporación estime oportunos contar coa súa opinión. Tamén colaborará na conservación e custodia para o futuro dos recursos do pasado de Lalín”.

O alcalde indicou que “as xentes de Lalín están moi orgullosas de pertencer a este pobo e con xente como Daniel temos méritos suficientes para sentirnos orgullosos disto”.

Pola súa banda, o novo cronista amosouse emocionado e indicou que “Lalín é un lugar no que prevalece a noticia boa e a labor do cronista será potenciar e resaltar estes aspectos que sexan máis relevantes para a comarca e para o municipio. Agora terei que facer aínda con máis rigor o que xa viña a facer con anterioridade”. Sinalou que “é unha honra para min ser receptor deste destacamento e dou as grazas e oferto a todos os que o necesiten a miña colaboración”. Rematou a súa intervención destacando que “deixarei esta figura de cronista en canto non sexa capaz de continuar coa implicación que necesita, ou non me vexa en condicións de ser a persoa que mellor represente esta figura”. s. e.