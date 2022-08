Deza énchese de cultura e arte ata o mes de outubro

Lalín. A Asociación Amigos do Museo Casa do Patrón de Lalín promove e organiza, ao abeiro do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia, o proxecto O Camiño dos Sentidos e dos Saberes. Tal e como describen dende a entidade, trátase dun amplo e diverso programa de actividades culturais que, sen perder o seu aspecto lúdico ou de promoción artística e cultural, achegan coñecementos útiles á cidadanía -con especial atención á mocidade e á infancia- nos diferentes eidos da dignificación, promoción e coñecemento do acervo cultural e na conservación do medio natural da contorna do Camiño de Santiago. “Ofrecemos actividades que combinan o aspecto didáctico co lúdico, o cultural e o entretemento”.

O programa arrancou o día 6 de agosto e estenderase ata o 15 de outubro. Desenvólvese nos concellos de Lalín, Silleda e Rodeiro. O día 6 comezaba cun roteiro didáctico, e a vindeira cita está prevista para o 3 de setembro (unha actividade etnográfica e un espectáculo), o 4 toca cita musical e o 17 un obradoiro de cine documental. O 18 terán lugar un obradoiro e exposición sobre ritos, tradicións e saberes e outro obradoiro, e o 24 unha actividade de sensibilización. As propostas continuarán en outubro. c.e.